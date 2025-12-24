Семья травмированной студентки взыскала 400 тысяч рублей с НПАТ

Страховая компания выплатила за перевозчика 240 тыс. руб. компенсации. Пострадавшая и ее родители попросили взыскать еще в общей сложности 700 тыс. руб. с транспортного предприятия Нижнего Новгорода. Семья пострадавшей оказалась в сильном стрессе из-за того, что их любимая дочь была травмирована, не могла за собой ухаживать, до сих пор испытывает дискомфорт в руке и не может в полной мере профессионально заниматься живописью, которой обучается. По этому поводу девушка даже обращалась к психологам.