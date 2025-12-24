Ричмонд
Пожизненный срок получил обвиняемый в убийстве 16-летней девушки в Туркестане

В пользу семьи жертвы суд взыскал моральный вред.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 24 дек — Sputnik. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Туркестанской области вынес приговор по убийству несовершеннолетней девушки.

Это произошло 6 июня 2025 года около 00:30, сообщили в суде. Девушка работала продавцом в магазине и возвращалась домой, когда на нее напал мужчина.

«Он изнасиловал ее и совершил иные насильственные действия сексуального характера, затем задушил потерпевшую, умышленно причинив ей смерть. Вина подсудимого полностью доказана заключениями судебных экспертиз, видеоматериалами, а также иными материалами уголовного дела», — говорится в сообщении.

В результате мужчину осудили на пожизненный срок. Также в пользу представителя потерпевшей взыскан моральный вред в размере 50 миллионов тенге (98 тысяч долларов).

Последний до этого процесса пожизненный срок в Казахстане был вынесен в ноябре 2025-го. В Атырау вынесли приговор двоим мужчинам, которые подозревались в жестоком убийстве Яны Легкодимовой.

Теперь они будут отбывать наказание в учреждении чрезвычайной безопасности, дело вызвало большой резонанс в обществе.