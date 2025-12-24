В Волгограде пассажирка троллейбуса пострадала из-за резкого торможения

По предварительным данным, около 16:20 троллейбус двигался по проспекту Ленина. Напротив дома № 23 водитель общественного транспорта по неизвестной причине применил экстренное торможение. Из-за сильного и неожиданного толчка одна из пассажирок не смогла удержаться на ногах и упала в салоне. На место происшествия оперативно прибыли медики. Пострадавшую женщину с травмами доставили в одно из медицинских учреждений города для обследования и оказания необходимой помощи.