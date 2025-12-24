Ричмонд
В Волгограде пассажирка троллейбуса пострадала из-за резкого торможения

Женщину с травмами доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 23 декабря, в Центральном районе Волгограда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта. Поездка в троллейбусе закончилась для одной из пассажирок в больнице, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

По предварительным данным, около 16:20 троллейбус двигался по проспекту Ленина. Напротив дома № 23 водитель общественного транспорта по неизвестной причине применил экстренное торможение. Из-за сильного и неожиданного толчка одна из пассажирок не смогла удержаться на ногах и упала в салоне. На место происшествия оперативно прибыли медики. Пострадавшую женщину с травмами доставили в одно из медицинских учреждений города для обследования и оказания необходимой помощи.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства инцидента, в том числе и причину, по которой водителю пришлось так резко остановить троллейбус.