Двух кровельщиков в Петербурге осудили за упавшую на ребенка деталь крыши

— 7 апреля кровельщики поднялись на крышу дома на 8-й линии Васильевского острова. Несмотря на то, что у них был только наряд на осмотр, они самовольно решили устранить дефект и установить сорванный металлический элемент кровли — аттик. Они не соблюдали правила безопасности и не закрепили место работ, — рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу.