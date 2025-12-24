Двух кровельщиков в Петербурге осудили за упавшую на ребенка деталь крыши

Василеостровский районный суд вынес приговор двум работникам управляющей компании. Их признали виновными в причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего ребенка по неосторожности.
— 7 апреля кровельщики поднялись на крышу дома на 8-й линии Васильевского острова. Несмотря на то, что у них был только наряд на осмотр, они самовольно решили устранить дефект и установить сорванный металлический элемент кровли — аттик. Они не соблюдали правила безопасности и не закрепили место работ, — рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу.
В результате деталь крепления сорвалась и упала с высоты на четырехлетнего мальчика, который проходил по улице рядом с детским садом. У ребенка диагностировали оскольчатый перелом лобной кости, травмы, ушибы и гематомы.
Суд учел, что подсудимые полностью признали свою вину. Им назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев каждому. Они также обязаны соблюдать установленные судом запреты, в том числе не менять место жительства без уведомления.