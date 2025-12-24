В Самарканде группа подростков организовала кустарное производство пиротехники

Все началось с того, что в ходе одного из рейдов был задержан 17-летний местный житель в момент продажи покупателю 10 самодельных пиротехнических изделий за 250 тысяч сумов, а также одного пиротехнического устройства в пластиковой бутылке объемом пол-литра за 600 тысяч сумов. При обыске в его доме обнаружили 22 самодельных пиротехнических устройства, изготовленных из пластиковых банок, 6 подобных устройств, обмотанных изолентой — всего 28 единиц, а также 200 граммов серы.