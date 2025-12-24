В Самарканде группа подростков организовала кустарное производство пиротехники

Все началось с того, что в ходе одного из рейдов был задержан 17-летний местный житель в момент продажи покупателю 10 самодельных пиротехнических изделий за 250 тысяч сумов, а также одного пиротехнического устройства в пластиковой бутылке объемом пол-литра за 600 тысяч сумов. При обыске в его доме обнаружили 22 самодельных пиротехнических устройства, изготовленных из пластиковых банок, 6 подобных устройств, обмотанных изолентой — всего 28 единиц, а также 200 граммов серы.
Дальнейшее расследование показало, что его 16-летний знакомый также занимался изготовлением пиротехники. При обыске у него нашли 17 самодельных изделий, а также оборудование и материалы для дальнейшего производства.
В ходе продолжения операции был задержан еще один 16-летний житель Самарканда при продаже пяти самодельных пиротехнических устройств. Выяснилось, что он изготовил их совместно со своим знакомым для дальнейшей продажи. В принадлежащей знакомому пекарне обнаружили 31 самодельное пиротехническое изделие, а также материалы и инструменты для их изготовления.
Кроме того, в ходе оперативных мероприятий в доме 49-летнего гражданина на чердаке нашли 291 специально изготовленную капсулу для подрыва, порошкообразные вещества в шести стеклянных банках, а также другие материалы для изготовления пиротехники, которые хранились в мешках.
По всем выявленным фактам проводятся доследственные проверки.
Правоохранительные органы в очередной раз напоминают: использование пиротехнических средств, особенно изготовленных кустарным способом, может привести к тяжким травмам, инвалидности и даже к смерти.