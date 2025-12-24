В Хорезме задержан сотрудник местного УВД при получении 30 тысяч долларов

По данным следствия, сотрудник правоохранительных органов был задержан с поличным в момент получения 30 тысяч долларов. За эту сумму он пообещал оказать содействие через своих знакомых-должностных лиц, работающих в хокимияте, в оформлении разрешения на строительство жилья на участке площадью 12 соток. Этот участок официально был выделен для выращивания сельскохозяйственной продукции и находится на территории Хивы.
В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 4 пункта «а» статьи 168 (мошенничество) и части 3 пункта «а» статьи 211 (дача взятки) Уголовного кодекса. В качестве меры пресечения суд избрал для него заключение под стражу.
Следственные действия по данному делу продолжаются.