В Хорезме задержан сотрудник местного УВД при получении 30 тысяч долларов

Vaib.uz (Узбекистан. 23 декабря). Оперативники Службы государственной безопасности провели успешную спецоперацию в Хорезмской области, в ходе которой был задержан старший оперативный сотрудник службы оперативного розыска областного УВД.

Источник: Vaib.Uz

По данным следствия, сотрудник правоохранительных органов был задержан с поличным в момент получения 30 тысяч долларов. За эту сумму он пообещал оказать содействие через своих знакомых-должностных лиц, работающих в хокимияте, в оформлении разрешения на строительство жилья на участке площадью 12 соток. Этот участок официально был выделен для выращивания сельскохозяйственной продукции и находится на территории Хивы.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 4 пункта «а» статьи 168 (мошенничество) и части 3 пункта «а» статьи 211 (дача взятки) Уголовного кодекса. В качестве меры пресечения суд избрал для него заключение под стражу.

Следственные действия по данному делу продолжаются.