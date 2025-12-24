Двое детей попали в больницу после столкновения легковушек в Омске

В 7:35 в среду, 24 декабря, в Кировском округе Омска произошло ДТП с пострадавшими детьми. Об аварии рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
По предварительным данным, инцидент на улице 70 лет Октября спровоцировал 47-летний водитель Suzuki. Поворачивая налево, он не предоставил преимущество в движении шоферу автомобиля Nissan. Столкновение легковушек произошло в районе дома № 13. За рулем второй иномарки находился 39-летний мужчина.
После ДТП в медучреждение попали двое несовершеннолетних пассажиров Suzuki — 10-летний и 17-летний мальчики. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают полицейские.
