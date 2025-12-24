Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое детей попали в больницу после столкновения легковушек в Омске

ДТП зарегистрировали на улице 70 лет Октября.

Источник: Комсомольская правда

В 7:35 в среду, 24 декабря, в Кировском округе Омска произошло ДТП с пострадавшими детьми. Об аварии рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительным данным, инцидент на улице 70 лет Октября спровоцировал 47-летний водитель Suzuki. Поворачивая налево, он не предоставил преимущество в движении шоферу автомобиля Nissan. Столкновение легковушек произошло в районе дома № 13. За рулем второй иномарки находился 39-летний мужчина.

Светлана Макеева.

После ДТП в медучреждение попали двое несовершеннолетних пассажиров Suzuki — 10-летний и 17-летний мальчики. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают полицейские.

Ранее мы писали, что в Омске при лобовом столкновении машин погиб 33-летний мужчина.