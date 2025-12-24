Заменить полис и спасти счет не удалось: врач из Хабаровска отдал мошенникам больше двух миллионов рублей

Далее разговор уже вели люди, которые представлялись сотрудниками спецслужб. Они запугали мужчину возможным открытием уголовных дел и убедили, что деньги нужно срочно «спасти». Под этим предлогом хабаровчанин оформил несколько кредитов. Самую крупную сумму он получил в Москве, где находился в служебной командировке, после чего перевел все деньги на электронный криптокошелек.