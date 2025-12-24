Заменить полис и спасти счет не удалось: врач из Хабаровска отдал мошенникам больше двух миллионов рублей

В Хабаровске жертвой телефонных аферистов стал 33-летний специалист одного из лечебных учреждений. Мужчина поверил звонкам неизвестных и лишился 2,2 миллиона рублей. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
В конце ноября местному жителю позвонил человек, представившийся сотрудником страховой компании. Собеседник рассказал, что якобы требуется срочно заменить медицинский полис, и попросил продиктовать код из смс. После этого на телефон хабаровчанина начали приходить сообщения о взломе его страницы на портале «Госуслуги».
Далее разговор уже вели люди, которые представлялись сотрудниками спецслужб. Они запугали мужчину возможным открытием уголовных дел и убедили, что деньги нужно срочно «спасти». Под этим предлогом хабаровчанин оформил несколько кредитов. Самую крупную сумму он получил в Москве, где находился в служебной командировке, после чего перевел все деньги на электронный криптокошелек.
По данному факту заведено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и личности причастных.
В полиции напоминают: сотрудники банков и правоохранительных органов не звонят с требованиями срочно спасать деньги, не просят называть коды из смс и не заставляют оформлять кредиты. Если разговор идет о «взломе», угрозах и переводах на неизвестные счета, его нужно сразу прекращать.