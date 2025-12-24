В Волгограде собутыльники забили до смерти гостя, им вынесен суровый приговор

Конфликт быстро перерос в жестокое избиение. Хозяева квартиры набросились на гостя и стали бить его руками и ногами по голове и телу. Этого им показалось мало: они выволокли избитого мужчину на лестничную площадку и продолжили наносить удары. Всего эксперты насчитали не менее 11 ударов в область жизненно важных органов. От полученной тяжелой травмы головы пострадавший скончался в больнице. На суде обвиняемые свою вину не признали. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.