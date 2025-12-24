Ричмонд
В Волгограде собутыльники забили до смерти гостя, им вынесен суровый приговор

Мужчину избивали в квартире, а потом вытащили на лестничную площадку, чтобы добить.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде вынесли приговор двоим жителям Красноармейского района, которые до смерти забили своего знакомого. Один из них проведет в колонии особого режима 10 лет, его подельник получил 8 лет строгого режима, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.

Трагедия произошла в июле 2024 года. Двое приятелей, Алексей К. и ранее судимый Олег П., пригласили в гости своего знакомого Сергея Л., чтобы вместе выпивать. Во время застолья между мужчинами вспыхнула ссора.

Конфликт быстро перерос в жестокое избиение. Хозяева квартиры набросились на гостя и стали бить его руками и ногами по голове и телу. Этого им показалось мало: они выволокли избитого мужчину на лестничную площадку и продолжили наносить удары. Всего эксперты насчитали не менее 11 ударов в область жизненно важных органов. От полученной тяжелой травмы головы пострадавший скончался в больнице. На суде обвиняемые свою вину не признали. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

