В Челябинске задержали мужчину за нецензурное высказывание в детском саду

Ранее в правоохранительных органах региона пояснили РИА Новости, что подарки были закуплены на всех детей в группе, но во время их перевозки мамой из родительского комитета один из них выпал в автомобиле. В детсаду количество подарков не пересчитали, в итоге подарок был вручен позже.