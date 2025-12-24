Молдавская оппозиция обжалует приговор экс-депутату Нестеровскому

Суд в Кишиневе 19 марта заочно приговорил Нестеровского к 12 годам лишения свободы. При этом прокурор просил для депутата наказание в виде 10 лет и 9 месяцев лишения свободы. Депутата признали виновным в «пассивной коррупции, а также принятии финансирования для политической партии от организованной преступной группы». Апелляционная палата в среду оставила приговор без изменений. Решение суда пока не вступило в окончательную силу и может быть обжаловано в верховном суде.