Молдавская оппозиция обжалует приговор экс-депутату Нестеровскому

КИШИНЕВ, 24 дек — РИА Новости. Приговор экс-депутату молдавского парламента от оппозиционной партии «Возрождение» Александру Нестеровскому будет обжалован в верховном суде, сообщает близкий к оппозиции Telegram-канал «Победа».

Источник: Sputnik

Суд в Кишиневе 19 марта заочно приговорил Нестеровского к 12 годам лишения свободы. При этом прокурор просил для депутата наказание в виде 10 лет и 9 месяцев лишения свободы. Депутата признали виновным в «пассивной коррупции, а также принятии финансирования для политической партии от организованной преступной группы». Апелляционная палата в среду оставила приговор без изменений. Решение суда пока не вступило в окончательную силу и может быть обжаловано в верховном суде.

«Политически мотивированный приговор Александру Нестеровскому будет обжалован в верховном суде. Приговор связан с публичной позицией Нестеровского. Он отстаивал в парламенте интересы граждан, не согласных с курсом нынешней власти», — говорится в сообщении.

Нестеровский является одним из лидеров партии «Возрождение», которая выступает в том числе за сотрудничество и развитие диалога с Россией. В сентябре 2023 года парламент по запросу прокуратуры лишил Нестеровского депутатской неприкосновенности.

В партии «Возрождение» тогда заявили, что таким образом власти пытаются «выбить» ее представителя из предвыборной гонки на местных выборах, которые были запланированы на 5 ноября 2023 года. Политформирование выдвинуло Нестеровского кандидатом в мэры второго по величине в Молдавии города Бельцы, он не смог принять участие в выборах из-за уголовного дела. В партии «Возрождение» заявляют, что это откровенная политическая расправа, направленная на запугивание оппозиции и подавление пророссийских настроений в стране.