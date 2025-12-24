Почти тысячу нарушений выявили в лесах Хабаровского края за год

Большой упор делается и на профилактику, в том числе в рамках кампании «Останови огонь». С жителями и арендаторами лесных участков провели более 12 тысяч разъяснительных бесед, распространили свыше 29 тысяч информационных материалов, установили сотни аншлагов и билбордов, а также размещали ролики и публикации в соцсетях.