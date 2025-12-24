Почти тысячу нарушений выявили в лесах Хабаровского края за год

В Хабаровском крае подвели итоги работы по охране лесов за прошедший год. За это время специалисты министерства лесного хозяйства и подведомственных учреждений провели больше 23,2 тысячи патрульных мероприятий. Часть рейдов — 277 — прошла с использованием беспилотников. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
Во время проверок инспекторы выявили 957 нарушений требований лесного законодательства. Параллельно велась профилактическая работа: проведено свыше 20 тысяч информирований и более 6,5 тысячи консультаций для тех, кто использует лесные участки. Также объявлено 103 предостережения о недопустимости нарушений.
Отдельное внимание уделялось незаконным рубкам. За год на территории края зафиксировано 115 таких случаев. Общий объем незаконно заготовленной древесины составил 8,6 тысячи кубометров, а причиненный ущерб превысил 174,6 миллиона рублей. По 61 факту открыто 58 уголовных дел, еще по нескольким случаям проверки продолжаются.
Большой упор делается и на профилактику, в том числе в рамках кампании «Останови огонь». С жителями и арендаторами лесных участков провели более 12 тысяч разъяснительных бесед, распространили свыше 29 тысяч информационных материалов, установили сотни аншлагов и билбордов, а также размещали ролики и публикации в соцсетях.
Как рассказал заместитель министра лесного хозяйства и лесопереработки края Герман Гомбоев, сейчас особое внимание уделяется сезонной операции «Елочка», которая стартовала 1 декабря. Уже проведено более 700 профилактических рейдов — они направлены на защиту молодых елей и пихт в местах их массового произрастания.