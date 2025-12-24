В Усть-Илимске завершили расследование дела о нападении на девушку-таксиста

В Усть-Илимске следователи завершили расследование дела о нападении на девушку-таксиста. Все произошло 24 августа 2025 года, когда водитель приехала по заявке на проспект Мира и отказалась везти пятерых пассажиров, так как мест в машине было всего четыре. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СКР по Иркутской области.