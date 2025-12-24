Ричмонд
В Усть-Илимске завершили расследование дела о нападении на девушку-таксиста

Агрессивная пассажирка оскорбила и ударила водителя в лицо.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усть-Илимске следователи завершили расследование дела о нападении на девушку-таксиста. Все произошло 24 августа 2025 года, когда водитель приехала по заявке на проспект Мира и отказалась везти пятерых пассажиров, так как мест в машине было всего четыре. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СКР по Иркутской области.

Обвиняемые вместе с двумя приятелями сели в такси, и водитель отправилась в путь. В процессе поездки одна из пассажирок, которая была в состоянии опьянения, начала оскорблять женщину. Когда машина остановилась, агрессивная девушка ударила водителя в лицо. Корреспонденту КП-Иркутск удалось пообщаться с потерпевшей лично.

Та в ответ применила перцовый баллончик. Ситуация обострилась, когда другой обвиняемый вмешался в конфликт: он выхватил баллончик, направил его в лицо потерпевшей и затем бросил. Нападавшие совместно удерживали женщину и продолжали ее избивать. Вдобавок, один из мужчин повредил автомобиль. Ущерб превысил 295 тысяч рублей.

— Двое других пострадавших, которые пытались вмешаться, чтобы остановить потасовку, также были оскорблены и подверглись физическому насилию со стороны обвиняемых, — уточнили в ведомстве.

Теперь двое местных жителей обвиняются в хулиганстве с применением насилия и предмета, используемого в качестве оружия, группой лиц, а также в умышленном повреждении чужого имущества. Прокуратура направила уголовное дело в суд.