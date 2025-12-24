Житель Новороссийска погасил 2,4 млн рублей долга по алиментам из-за уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ФССП по Краснодарскому краю.
Мужчина должен был выплачивать алименты на содержание троих детей. Но от своих обязанностей уклонялся.
Должника привлекли к административной ответственности. Но отец продолжил игнорировать свои обязанности. Сумма долга более чем за три года выросла до 2,4 млн рублей.
На этот раз было возбуждено уголовное дело. Отцу максимально грозило до одного года лишения свободы.
«Осознав серьезность последствий, мужчина в преддверии Нового года полностью погасил многомиллионную задолженность. Уголовное дело было прекращено», — сообщили в пресс-службе Главного управления ФССП по Краснодарскому краю.