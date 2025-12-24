После смерти от голода младенца в Норильске главврачу больницы вынесли представление

«Нарушения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних указывают на отсутствие последовательной и ответственной позиции при организации работы по раннему выявлению социально-опасного положения в семье и вызывает обоснованные сомнения в понимании работниками учреждения основополагающих принципов указанного законодательства», — цитирует ТАСС представителя ведомства.
В ведомстве уточнили, что во время летнего патронажа медики обнаружили, что за младенцем ухаживает его 15-летняя сестра, так как матери не было дома. В октябре врачи и вовсе не смогли попасть в квартиру для осмотра ребенка. При этом больница своевременно не проинформировала органы системы профилактики о проблемах в семье, что является нарушением.
Напомним, что в Норильске многодетная мать оставила четверых детей: 15-летнюю дочь, двухлетнюю и годовалую девочек, а также пятимесячного сына без еды и присмотра с 14 по 17 декабря. Женщина ушла к знакомому. В результате длительного голодания младенец 17 декабря умер от истощения. При осмотре квартиры следователи обнаружили полное отсутствие продуктов. Двух младших девочек экстренно госпитализировали, старшую дочь поместили в социальный приют. В отношении матери возбуждено уголовное дело, она задержана.