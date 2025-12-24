После смерти от голода младенца в Норильске главврачу больницы вынесли представление

В ведомстве уточнили, что во время летнего патронажа медики обнаружили, что за младенцем ухаживает его 15-летняя сестра, так как матери не было дома. В октябре врачи и вовсе не смогли попасть в квартиру для осмотра ребенка. При этом больница своевременно не проинформировала органы системы профилактики о проблемах в семье, что является нарушением.