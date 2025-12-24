Ричмонд
В школу под Воронежем поступило ложное сообщение о минировании

В Семилуках проверили школу после сообщения об угрозе подрыва, которая оказалась ложной.

Источник: Комсомольская правда

В одну из школ города Семилуки Воронежской области в среду, 24 декабря, поступило сообщение о минировании. Информация об угрозе оказалась ложной. Об этом официально сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам властей, сразу после получения тревожного сигнала администрация учебного заведения немедленно передала информацию об угрозе в оперативные службы. В школе предприняли необходимые меры предосторожности для обеспечения безопасности детей и педагогов.

Сообщается, что на место прибыли специалисты, которые провели проверку помещений. К счастью, никаких опасных предметов не обнаружили.

Напомним, 12 декабря в Новоусманском районе эвакуировали детей и преподавателей из местного лицея. Причиной стал анонимный сигнал о якобы произошедшем минировании.