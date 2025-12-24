В Челябинске ребенку зажало голову закрывающимися дверями троллейбуса

ЧЕЛЯБИНСК, 24 дек — РИА Новости. Ребенку в Челябинске зажало голову преждевременно закрывшимися дверями троллейбуса, следователи начали проверку, сообщило региональное СУСК РФ.
«В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявлена публикация с видеозаписью, согласно которой сегодня на маршруте № 14 в районе улицы Северо-Крымской водитель троллейбуса преждевременно закрыла двери, в результате чего голова ребенка была зажата дверями», — говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря сработавшей системе «антизажим» двери не сомкнулись полностью. По информации ведомства, ребенок пожаловался на головную боль, ему оказали медицинскую помощь.
В СК уточнили, что следователи начали проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", по результатам проверки будет принято процессуальное решение.