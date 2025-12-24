В Челябинске ребенку зажало голову закрывающимися дверями троллейбуса

«В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявлена публикация с видеозаписью, согласно которой сегодня на маршруте № 14 в районе улицы Северо-Крымской водитель троллейбуса преждевременно закрыла двери, в результате чего голова ребенка была зажата дверями», — говорится в сообщении.