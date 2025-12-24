Ричмонд
Еще в трех населенных пунктах Южного Урала введен карантин по бешенству животных

Соответствующее распоряжение губернатора подписано 23 декабря.

Источник: Аргументы и факты

Еще в трех населенных пунктах Челябинской области введен карантин по бешенству животных, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Ограничительные мероприятия вводятся в поселке Гогино (железнодорожная станция в Брединском округе, неблагополучным пунктом объявлена территория в радиусе до двух километров от улицы Проезжая, где обнаружена больная собака), поселке Бреды (неблагополучный пункт — территория в радиусе до двух километров от улицы Левонабережная, там опасный диагноз подтвержден у собаки) и поселке Сафроновский (Верхнеуральский округ, неблагополучный пункт — территория в радиусе до двух километров от улицы Пушкина, бешенство выявлено у кошки).

В неблагополучных пунктах запрещены ярмарки, выставки (торги) и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых к инфекции животных; их вывоз в течение 179 календарных дней.

Властям рекомендовано обеспечить выполнение плана мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бешенства и предотвращению распространения возбудителя.

Ранее в СНТСН «Коммунальщик» (Копейский городской округ) был введен карантин по бешенству животных.