Еще в трех населенных пунктах Южного Урала введен карантин по бешенству животных

Ограничительные мероприятия вводятся в поселке Гогино (железнодорожная станция в Брединском округе, неблагополучным пунктом объявлена территория в радиусе до двух километров от улицы Проезжая, где обнаружена больная собака), поселке Бреды (неблагополучный пункт — территория в радиусе до двух километров от улицы Левонабережная, там опасный диагноз подтвержден у собаки) и поселке Сафроновский (Верхнеуральский округ, неблагополучный пункт — территория в радиусе до двух километров от улицы Пушкина, бешенство выявлено у кошки).