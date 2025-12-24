Ричмонд
В СК прокомментировали мгновенную смерть сотрудницы волжского ТЦ «Идея»

Источник: Аргументы и факты

Женщина, работавшая охранником в волжском торговом центре «Идея» внезапно скончалась накануне рядом с ТЦ. Свидетелями стали очевидцы.

По словам горожан, свидетели случившейся трагедии немедленно вызвали экстренный службы, однако прибывшие на место медики только констатировали смерть несчастной — помочь ей они уже ничем не могли.

Проверку начало следственное ведомство.

«Женщина 43-х лет скоропостижно скончалась в присутствии очевидцев поздним вечером 23 декабря на улице у дома № 10 на площади Труда. Тело без телесных повреждений и признаков насильственной смерти. Устанавливаются обстоятельства случившегося», — прокомментировала «АиФ Волгоград» представитель СУ СК по Волгоградской области Наталия Рудник.