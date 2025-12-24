В Саянске неизвестные подожгли подстанцию, обесточив три микрорайона и деревню

Об этом сообщает ОГУЭП «Облкоммунэнерго».
Неизвестные отогнули дверь шкафа с коммутационным оборудованием и, используя горючую жидкость, подожгли его.
В результате аварии отключилась воздушная линия 10 кВ. Без электричества временно остались 510 жителей и 42 организации. Социальные объекты под отключение не попали.
Электроснабжение удалось полностью восстановить к 03:10 ночи, однако сейчас питание подаётся по временной схеме. Энергетики предупреждают, что это создаёт риск перегрузок.
«ОГУЭП “Облкоммунэнерго” призывает жителей Саянска и Черемшанки воздерживаться от одновременного включения множества бытовых приборов», — говорится в официальном сообщении.
Расследованием обстоятельств происшествия занимаются правоохранительные органы. В компании отметили, что это не первый случай поджога энергетического оборудования в регионе.
Ранее сообщалось, что в Московской области арестован 17-летний житель столицы, поджёгший релейный шкаф на железнодорожном перегоне в городском округе Ступино за денежное вознаграждение от представителя украинских спецслужб.