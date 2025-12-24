Ричмонд
В Саянске неизвестные подожгли подстанцию, обесточив три микрорайона и деревню

В городе Саянске (Иркутская область) злоумышленники совершили поджог на электрической подстанции «Ока», в результате чего было нарушено энергоснабжение трёх микрорайонов и деревни Черемшанка.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает ОГУЭП «Облкоммунэнерго».

Неизвестные отогнули дверь шкафа с коммутационным оборудованием и, используя горючую жидкость, подожгли его.

В результате аварии отключилась воздушная линия 10 кВ. Без электричества временно остались 510 жителей и 42 организации. Социальные объекты под отключение не попали.

Электроснабжение удалось полностью восстановить к 03:10 ночи, однако сейчас питание подаётся по временной схеме. Энергетики предупреждают, что это создаёт риск перегрузок.

«ОГУЭП “Облкоммунэнерго” призывает жителей Саянска и Черемшанки воздерживаться от одновременного включения множества бытовых приборов», — говорится в официальном сообщении.

Расследованием обстоятельств происшествия занимаются правоохранительные органы. В компании отметили, что это не первый случай поджога энергетического оборудования в регионе.

Ранее сообщалось, что в Московской области арестован 17-летний житель столицы, поджёгший релейный шкаф на железнодорожном перегоне в городском округе Ступино за денежное вознаграждение от представителя украинских спецслужб.