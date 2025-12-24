Суд рассмотрит дело экс-супруги боксера Бивола о возбуждении ненависти

«Ленинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении Екатерины Бивол, привлекаемой по ст. 20.3.1 (возбуждение ненависти или вражды) КоАП РФ. Судебное заседание назначено на 29.01.2026», — сообщает пресс-служба.
Из постановления о возбуждении дела следует, что должностным лицом отдела Центра «Э» ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 5 ноября по результатам мониторинга интернета выявлен факт размещения на одном из каналов мессенджера Telegram видео с участием Бивол.
«Согласно справке о лингвистическом исследовании того, что сказала Бивол, ее высказывания содержат негативную оценку группы лиц, объединенных по признакам национальности, языка и происхождения, а именно “кыргызов” и “казахов”. Негативная оценка выражена посредством оскорблений и нецензурной лексики», — пояснили в пресс-службе судов.
Добавляется, что в тексте, по оценкам экспертов, идет речь о преимуществе одной группы лиц перед другой по природному (генетическому) признаку.
Ранее Екатерина Бивол в социальных сетях оскорбительно высказалась о киргизах и казахах, используя при этом ненормативную лексику. По данному факту в октябре главное управление внутренних дел Бишкека завело дело по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной или межрегиональной вражды (розни)», заочно предъявило Бивол обвинение и объявило ее в розыск.