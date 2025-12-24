Во Владимирской области арестовали подозреваемых в планировании поджогов

Кроме того, мужчина разработал план по совершению поджогов в заведениях общественного питания Владимира при нахождении в них большого скопления людей неславянской внешности. Для максимально эффективного проведения террористической акции фигурант неоднократно проводил обучающие теоретические и практические занятия с сообщниками по изготовлению и использованию «коктейлей Молотова». «Преступные намерения злоумышленников не были доведены до конца по независящим от них обстоятельствам, т. к. они были задержаны сотрудниками УФСБ России по 27-й ракетной армии при силовой поддержке Росгвардии», — пояснили в пресс-службе.