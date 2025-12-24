На дне озера в Башкирии нашли 960 трупов: работы по извлечению из водоема массово погибших овец все еще идут

После завершения поисковых работ, как добавил представитель ГК ЧС, будет рассмотрен вопрос о компенсации расходов фермеру. Напомним, владелец отары оценил ущерб от происшествия в 20 миллионов рублей, так как помимо стоимости животных ему приходится оплачивать работу спасателей и транспортировку туш в скотомогильник в Елабугу (Татарстан). По его версии, причиной трагедии стала непогода: при перегоне стада тонкий лед не выдержал. Известно, что одна овца из провалившегося под лед стада чудом выжила.