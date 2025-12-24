Ричмонд
На дне озера в Башкирии нашли 960 трупов: работы по извлечению из водоема массово погибших овец все еще идут

Количество утонувших в Башкирии овец увеличилось до 960.

Источник: Комсомольская правда

В Бирском районе Башкирии продолжается операция по извлечению туш овец, провалившихся под лед на озере Узеть. Как сообщил информационному агенству «Башинформ» заместитель начальника аварийно-спасательной службы Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям Ильгиз Фаррахов, работы ведутся уже девятый день, и на данный момент со дна достали более 960 тел погибших животных.

По словам Фаррахова, низкие температуры воды и воздуха, а также прочный ледовый покров серьезно осложняют процесс. Работы проводятся исключительно в светлое время суток и поэтапно: сначала спасатели разрушают лед и готовят прорубь, затем водолазы погружаются, ищут тела на дне, обвязывают их и поднимают на поверхность. После этого туши транспортируются на берег.

После завершения поисковых работ, как добавил представитель ГК ЧС, будет рассмотрен вопрос о компенсации расходов фермеру. Напомним, владелец отары оценил ущерб от происшествия в 20 миллионов рублей, так как помимо стоимости животных ему приходится оплачивать работу спасателей и транспортировку туш в скотомогильник в Елабугу (Татарстан). По его версии, причиной трагедии стала непогода: при перегоне стада тонкий лед не выдержал. Известно, что одна овца из провалившегося под лед стада чудом выжила.

