Суд арестовал главу Крымска, обвиняемого в превышении полномочий

По версии следствия, в марте 2020 года между администрацией Крымского городского поселения с местным жителем был заключен договор аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью более 31,4 гектара. В том же году в генплан городского поселения были внесены изменения, согласно которым разрешенный вид использования участка был изменен с КФХ (крестьянско-фермерское хозяйство) на ИЖС. В марте 2023 года арендатор обратился в администрацию с заявлением о предоставлении ему в собственность за плату этого участка без проведения торгов, указав при этом, что он используется для сельскохозяйственных нужд.