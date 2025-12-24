Суд арестовал главу Крымска, обвиняемого в превышении полномочий

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 февраля 2026 года включительно», — объявил судья.
Будагов обвиняется в превышении должностных полномочий (пункт «в» часть 3 статьи 286 УК РФ), согласно данным краевого управления СК.
Во вторник в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Будагов задержан по подозрению в махинациях с земельным участком стоимостью 120 миллионов рублей в интересах экс-главы Крымского района Сергея Леся.
Следствие в суде настаивало на мере пресечения в виде заключения под стражу, мотивируясь тем, что он может скрыться от органов следствия и суда и продолжать заниматься преступной деятельностью. Адвокаты обвиняемого просили об избрании фигуранту меры пресечения в виде домашнего ареста.
Адвокат Будагова заявил в суде, что по факту хищения у администрации Крымского городского поселения земельного участка в ГУ МВД по Краснодарскому краю расследуется уголовное дело о мошенничестве (части 4 статьи 159 УК РФ). В мае, как утверждается, было предъявлено обвинение гражданину Лукьянову, в котором говорится, что чиновник был введен в заблуждение.
Будагов свою вину в ходе допроса не признал, сообщил в суде следователь. Сам глава Крымска поддержал позицию защитников в суде.
Защита обвиняемого отказалась от комментариев на вопрос журналистов об обжаловании приговора.
По версии следствия, в марте 2020 года между администрацией Крымского городского поселения с местным жителем был заключен договор аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью более 31,4 гектара. В том же году в генплан городского поселения были внесены изменения, согласно которым разрешенный вид использования участка был изменен с КФХ (крестьянско-фермерское хозяйство) на ИЖС. В марте 2023 года арендатор обратился в администрацию с заявлением о предоставлении ему в собственность за плату этого участка без проведения торгов, указав при этом, что он используется для сельскохозяйственных нужд.
Будагов же, зная, что категория земельного участка изменена и он обязан отказать в предоставлении в собственность без проведения торгов данного участка, заключил с мужчиной договор купли-продажи, согласно которому земельный участок был реализован за 5,2 миллиона рублей — при его рыночной стоимости не менее 99 миллионов рублей.
После этого участок был реализован представителю застройщика за 150 миллионов рублей. Данный факт был выявлен УФСБ России по Краснодарскому краю.
Лесь был задержан 11 октября. Октябрьский районный суд Кубани заключил главу Крымского района под стражу до 29 ноября по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Он ушел в отставку по собственному желанию 20 октября. По версии следствия, обвиняемый, являясь главой Крымского района, в период с января по март 2024 года отдал распоряжение подчиненному заключить с указанным им лицом договоры купли-продажи земельных участков на льготных условиях, без проведения торгов, по цене, существенно ниже рыночной.