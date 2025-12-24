Ричмонд
В Белоруссии ликвидировали сеть шпионов, ведущих прослушку пилотов

МИНСК, 24 дек — РИА Новости. Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщил о ликвидации сети иностранных спецслужб, которая занималась прослушкой пилотов гражданской и военной авиации.

«Как заявил председатель КГБ, в этом году контрразведка выявила и ликвидировала расширенную, разветвленную сеть иностранных спецслужб, которая при содействии определенных лиц работала на территории Беларуси. Речь идет об установке технических средств, которые позволяли прослушивать переговоры пилотов как гражданской, так и военной авиации», — приводит слова Тертеля агентство Белта.

Также велся мониторинг вокруг режимных объектов. «Большая масштабная работа контрразведки позволила ликвидировать эти угрозы», — подчеркнул председатель белорусского КГБ.