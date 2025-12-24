В Белоруссии ликвидировали сеть шпионов, ведущих прослушку пилотов

«Как заявил председатель КГБ, в этом году контрразведка выявила и ликвидировала расширенную, разветвленную сеть иностранных спецслужб, которая при содействии определенных лиц работала на территории Беларуси. Речь идет об установке технических средств, которые позволяли прослушивать переговоры пилотов как гражданской, так и военной авиации», — приводит слова Тертеля агентство Белта.