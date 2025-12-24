В калининградской школе отменили занятия и эвакуировали учащихся

Около 9:00 в среду, 24 декабря, в родительские чаты в Телеграме и МАХ пришли сообщения от администрации учебного заведения. В них говорилось, что занятия первой и второй смены отменены: «Поступила информация, что школа заминирована. По инструкции дети срочно эвакуированы. Родителей начальной школы просьба срочно связаться с классными руководителями и забрать детей!».