Лютые морозы в Уфе могут сорвать открытие главной елки города

Во время планерки в городской администрации мэр Ратмир Мавлиев поручил детально проработать этот вопрос в связи с экстремально низкими температурами, обещанными синоптиками. Мэр предложил рассмотреть возможность переноса мероприятия, а также сократить количество приглашенных артистов, чтобы минимизировать их пребывание на холоде. По его мнению, елку можно будет открыть без масштабного праздника, чтобы все желающие могли увидеть ее самостоятельно.