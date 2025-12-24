Лютые морозы в Уфе могут сорвать открытие главной елки города

В Уфе под вопросом оказалась торжественная церемония открытия главной городской елки на площади имени Ленина, запланированная на четверг, 25 декабря 2025 года. Причиной стали аномальные морозы.
Во время планерки в городской администрации мэр Ратмир Мавлиев поручил детально проработать этот вопрос в связи с экстремально низкими температурами, обещанными синоптиками. Мэр предложил рассмотреть возможность переноса мероприятия, а также сократить количество приглашенных артистов, чтобы минимизировать их пребывание на холоде. По его мнению, елку можно будет открыть без масштабного праздника, чтобы все желающие могли увидеть ее самостоятельно.
Заместитель мэра Гуллярия Ялчикаева сообщила, что окончательное решение будет принято с учетом реальной температуры. Если прогноз о 30-градусном морозе подтвердится, длительную часовую программу могут заменить на короткую, примерно 15-минутную церемонию. При этом она подчеркнула, что новогодняя резиденция Деда Мороза, которая обычно открывается рядом с елкой, начнет свою работу в запланированном режиме независимо от погодных условий.
