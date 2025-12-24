В Чебаркуле полиция возбудила уголовное дело за ДТП с двумя погибшими

Полиция Чебаркуля возбудила уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Авария произошла днём 23 декабря на 17-м километре автодороги М-5 «Урал» между Чебаркулём и посёлком Мисяш. 42-летняя водитель автомобиля Lifan не справилась с управлением и, выехав на полосу встречного движения, лоб в лоб столкнулась с Renault Logan под управлением 64-летнего мужчины. От сильнейшего удара погибли на месте происшествия водитель Renault водитель «Рено» и его 60-летняя пассажирка, сидевшая на заднем сиденье. Предполагаемую виновницу аварии доставили в больницу с травмами.
На месте происшествия работали инспекторы ДПС и следственно-оперативная группа МО МВД «Чебаркульский». В полиции возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более людей), проводятся автотехническая и судебно-медицинские экспертизы.