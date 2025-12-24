«Без колонки и телефона»: омичей обманули при попытке купить подарки в интернете

минувшие сутки с заявлением в полицию обратились двое жителей города. Омичку обманули при попытке купить в подарок музыкальную колонку, а омича — при покупке дорогостоящего смартфона.
В омскую полицию обратилась 37-летняя жительница Кировского округа. Женщина пояснила, что на сайте бесплатных объявлений увидела сообщение о продаже портативной колонки, которую она решила приобрести в подарок знакомой. Связавшись с продавцом, омичка легкомысленно решилась сделать требуемую продавцом предоплату, и перевела 3900 рублей на указанный счет. В назначенный срок посылка не приехала, трек-номер оказался неактивен, а переписка была удалена. Осознав, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию.
Жертвой аналогичной мошеннической схемы стал житель Советского округа. 45-летний омич также решил сделать хороший подарок близкому человеку — смартфон, и стал искать желаемую модель на сайте частных объявлений. Также пообщавшись виртуально с продавцом, омич легкомысленно перечислил за гаджет требуемую с него сумму — 35 000 рублей. После получения денег продавец перестал выходить на связь, а расстроенный омич отправился в полицию писать заявление.