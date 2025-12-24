Ричмонд
«Без колонки и телефона»: омичей обманули при попытке купить подарки в интернете

Мужчина и женщина сделали предоплату за товар, найденный ими на сайте бесплатных объявлений, но покупки к ним так и не пришли.

Источник: Комсомольская правда

минувшие сутки с заявлением в полицию обратились двое жителей города. Омичку обманули при попытке купить в подарок музыкальную колонку, а омича — при покупке дорогостоящего смартфона.

В омскую полицию обратилась 37-летняя жительница Кировского округа. Женщина пояснила, что на сайте бесплатных объявлений увидела сообщение о продаже портативной колонки, которую она решила приобрести в подарок знакомой. Связавшись с продавцом, омичка легкомысленно решилась сделать требуемую продавцом предоплату, и перевела 3900 рублей на указанный счет. В назначенный срок посылка не приехала, трек-номер оказался неактивен, а переписка была удалена. Осознав, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию.

Жертвой аналогичной мошеннической схемы стал житель Советского округа. 45-летний омич также решил сделать хороший подарок близкому человеку — смартфон, и стал искать желаемую модель на сайте частных объявлений. Также пообщавшись виртуально с продавцом, омич легкомысленно перечислил за гаджет требуемую с него сумму — 35 000 рублей. После получения денег продавец перестал выходить на связь, а расстроенный омич отправился в полицию писать заявление.