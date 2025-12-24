Двойное спасение: уфимские врачи спасли женщину, беременную двойней, от тромбоэмболии

В уфимском перинатальном центре Республиканской клинической больницы имени Г. Г. Куватова медикам удалось спасти жизнь 37-летней женщины с редким и опасным диагнозом — антифосфолипидным синдромом. При этом состоянии организм склонен к образованию тромбов, что создает особые риски, объяснил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
По его словам, пациентка поступила в больницу экстренно. Врачи успешно провели операцию кесарева сечения, в результате которой на свет появились двойняшки. Однако вскоре после родов состояние молодой матери резко ухудшилось. У нее возникла сильная одышка, ощущение нехватки воздуха и учащенное сердцебиение.
Сделанная компьютерная томография с контрастом показала грозные осложнения: тромбоэмболию мелких ветвей легочной артерии (ТЭЛА) и отек легких. Рахматуллин пояснил, что ТЭЛА — это крайне опасное состояние, когда тромб закупоривает сосуды легких. Для беременных и родивших женщин риски особенно высоки, так как в этот период организм естественным образом повышает свертываемость крови, готовясь защититься от кровопотери. Для пациенток с дополнительными факторами риска, как в этом случае, ситуация становится угрожающей.
Спасти женщину удалось благодаря оперативной и слаженной работе целой команды специалистов больницы. В мультидициплинарную бригаду вошли акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, кардиолог и сосудистый хирург. Их совместные усилия и высокий профессионализм привели к успешному исходу.
В итоге новоиспеченная мама поправилась и была выписана из больницы, чтобы вместе со своими двойняшками отправиться домой.
