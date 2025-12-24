Двойное спасение: уфимские врачи спасли женщину, беременную двойней, от тромбоэмболии

Сделанная компьютерная томография с контрастом показала грозные осложнения: тромбоэмболию мелких ветвей легочной артерии (ТЭЛА) и отек легких. Рахматуллин пояснил, что ТЭЛА — это крайне опасное состояние, когда тромб закупоривает сосуды легких. Для беременных и родивших женщин риски особенно высоки, так как в этот период организм естественным образом повышает свертываемость крови, готовясь защититься от кровопотери. Для пациенток с дополнительными факторами риска, как в этом случае, ситуация становится угрожающей.