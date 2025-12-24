Ричмонд
Израиль нанес авиаудары по югу Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по предполагаемым пусковым площадкам группировки «Хезболла» на юге Ливана. В ЦАХАЛе заявили, что наличие этих стартовых площадок нарушает договоренности между Израилем и Ливаном.

Источник: AP 2024

Согласно пресс-релизу армии, также были уничтожены «военные сооружения» «Хезболлы» и другие объекты инфраструктуры, которые использовались группировкой. Информации о погибших или пострадавших нет.

В ноябре 2024 года Израиль и «Хезболла» заключили перемирие, предусматривающее, что группировка не будет пытаться восстановить инфраструктуру, которую можно использовать для нападений на Израиль. К концу этого года группировка должна полностью разоружиться, сдав свои вооружения ливанским властям. В противном случае Израиль сочтет себя в праве повторить полномасштабную операцию против «Хезболлы» в Ливане.

