Израиль нанес авиаудары по югу Ливана

В ноябре 2024 года Израиль и «Хезболла» заключили перемирие, предусматривающее, что группировка не будет пытаться восстановить инфраструктуру, которую можно использовать для нападений на Израиль. К концу этого года группировка должна полностью разоружиться, сдав свои вооружения ливанским властям. В противном случае Израиль сочтет себя в праве повторить полномасштабную операцию против «Хезболлы» в Ливане.