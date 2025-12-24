Нижегородского активиста Илью Мясковского исключили из списка террористов

Напомним, нижегородца внесли в реестр всего неделю назад, 19 декабря. По закону это влечёт за собой немедленную блокировку банковских счетов. После официального исключения из списка ограничения должны быть сняты. По словам активиста, его запрос в Росфинмониторинг пока остается без детального ответа, однако статус «террориста» с него официально снят.