Нижегородского активиста Илью Мясковского исключили из списка террористов

Нижегородского активиста и бывшего преподавателя истории Илью Мясковского исключили из перечня террористов и экстремистов. Обновленные данные появились на официальном сайте Росфинмониторинга 24 декабря.
Сам Мясковский в своём телеграм-канале подтвердил информацию, отметив, что официальных разъяснений от ведомства пока не получил. Он связывает внезапное исключение из реестра с юридической ошибкой. Два года назад суд оштрафовал нижегородца на 250 тысяч рублей по пяти эпизодам дискредитации российской армии.
— Наш штраф уплачен 25 января 2024 года, положенный срок давно истёк. Если я был включён в список на данном основании, то это было неверно. Ошибка исправлена, надо полагать, — написал Илья Мясковский в своем телеграм-канале.
Напомним, нижегородца внесли в реестр всего неделю назад, 19 декабря. По закону это влечёт за собой немедленную блокировку банковских счетов. После официального исключения из списка ограничения должны быть сняты. По словам активиста, его запрос в Росфинмониторинг пока остается без детального ответа, однако статус «террориста» с него официально снят.