Семь человек утонили в Ленобласти за декабрь

В декабре на водоемах Ленинградской области погибли семь человек. Об этом сообщил главный государственный инспектор региона по маломерным судам Алексей Зыбцев на пресс-конференции ТАСС. Все трагические случаи связаны с выходом на неокрепший лед.
— Ледовой обстановки практически нет на водных объектах, все видят, какая температура воздуха в декабре, но тем не менее мы умудрились с начала месяца уже потерять семь человек: пять из них утонули со льда, двое тоже пошли на зимнюю рыбалку, но взяли с собой лодки, — отметил Зыбцев.
Он напомнил, что во всех муниципальных образованиях области действует официальный запрет на выход на лед. Несмотря на это, только в Выборгском районе уже составили семь протоколов о нарушении.
Инспектор призвал родителей быть особенно внимательными в период новогодних каникул и не оставлять детей без присмотра у водоемов. Между тем погода в регионе постепенно меняется. По прогнозам синоптиков, Новый год Петербург и Ленобласть, вероятно, встретят с устойчивой зимней погодой, снегом и легкими морозами.