Семь человек утонили в Ленобласти за декабрь

— Ледовой обстановки практически нет на водных объектах, все видят, какая температура воздуха в декабре, но тем не менее мы умудрились с начала месяца уже потерять семь человек: пять из них утонули со льда, двое тоже пошли на зимнюю рыбалку, но взяли с собой лодки, — отметил Зыбцев.