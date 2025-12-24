Дело о взятках в морге дошло до суда

Обвиняемыми по делу проходят руководитель учреждения Оксана Терземан, а также ее подчиненные — Лиана Юсупова и Олеся Хан. Их подозревают в получении взяток (ч. 5 ст. 290 УК РФ, предполагает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет). По версии следствия, они с 2020 года систематически вымогали взятки у жителей Таганрога за ускорение процедуры выдачи тела, а также подготовку его к захоронению (бальзамирование, грим и др.).