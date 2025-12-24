«Прокурор просит приговорить Ахмаджона Курбонова к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, а остальное в колонии особого режима. Также приговорить Роберта Сафаряна к 28 годам лишения свободы, Батухана Точиева к 26 годам и Рамазана Падиева к 24 годам — каждому из них в тюрьме провести первые 8 лет, а остальное в колонии строго режима», — сказал собеседник агентства.
Обвиняемому в убийстве генерала Кириллова просят дать пожизненное
МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Гособвинение просит Второй Западный окружной военный суд приговорить Ахмаджона Курбонова (внесен в перечень террористов и экстремистов), обвиняемого в теракте в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова, к пожизненному заключению. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.
