Обвиняемому в убийстве генерала Кириллова просят дать пожизненное

«Прокурор просит приговорить Ахмаджона Курбонова к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, а остальное в колонии особого режима. Также приговорить Роберта Сафаряна к 28 годам лишения свободы, Батухана Точиева к 26 годам и Рамазана Падиева к 24 годам — каждому из них в тюрьме провести первые 8 лет, а остальное в колонии строго режима», — сказал собеседник агентства.