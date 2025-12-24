Ричмонд
Убивали работников и скармливали свиньям: В Молдове фермер и его подруга из Молдовы нанимали малоимущих людей, которые потом странным образом исчезали

В полиции подтверждают факт задержания, однако отмечают, что дело крайне сложное и следственные действия продолжаются.

Источник: Комсомольская правда

Полиция задержала 59-летнего владельца фермы и его сожительницу по подозрению в серии зверских убийств. По версии следствия, пара расправлялась с нанятыми на работу социально уязвимыми людьми.

Жертв расчленяли и использовали в качестве корма для скота. При обыске в колодце во дворе была обнаружена одежда одного из убитых. На данный момент известно, как минимум о трех жертвах.

Подозреваемый ранее уже был судим за кражи и домашнее насилие.

Нынешнее расследование началось с поиска пропавшего человека. В полиции подтверждают факт задержания, однако отмечают, что дело крайне сложное и следственные действия продолжаются.

По факту расследования пропажи 61-летнего жителя села Берёзки в Новых Аненах, «имеются веские основания полагать, что подозреваемые были причастны и к другим подобным преступлениям, а тела жертв использовались для кормления животных на ферме»:

"В течение почти двух месяцев проводятся комплексные мероприятия в рамках уголовного дела, возбужденного в сентябре текущего года по факту исчезновения 61-летнего мужчины из села Берёзки Новоаненского района.

В рамках специальных следственных мероприятий правоохранители установили и локализовали 59-летнего мужчину из того же населенного пункта, ранее известного правоохранительным органам с многочисленными судимостями и в отношении которого имеются обоснованные подозрения в прямой причастности к исчезновению потерпевшего, при этом основной рассматриваемой версией является убийство.

По результатам полученных данных были немедленно организованы комплексные операции, в ходе которых были собраны убедительные доказательства, необходимые для уголовного преследования и расширения расследования.

22 декабря с.г. провели обыски в нескольких домах в данном населенном пункте, принадлежащих подозреваемому и приобретенных в период с 2005 года по настоящее время.

Там были обнаружены и изъяты одежда, в которую была одета жертва в день исчезновения, кости, предположительно человеческие (со следами цвета, характерного для крови), предметы, которые могли быть использованы при совершении преступления, и другие важные для расследования доказательства.

Все вещи были изъяты и будут подвергнуты комплексу специализированных экспертиз, включая ДНК-экспертизу.

Были задержаны три человека — подозреваемый, 55-летняя женщина, близкая ему, и еще один 34-летний мужчина, а сегодня им будет предъявлена мера пресечения в виде ареста.

На основании собранных доказательств имеются веские основания полагать, что подозреваемый был причастен и к другим подобным преступлениям, а тела жертв использовались для кормления животных на его ферме, что определило расширение расследования и активизацию оперативных мер.

На данном этапе специальные действия полиции продолжаются. Проводятся исследования с использованием специальной техники на землях, принадлежащих подозреваемому, а отходы с его фермы вывозятся и исследуются криминалистами".