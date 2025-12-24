Грузовик повредил обшивку здания терминала в Пулково

Грузовик повредил обшивку здания терминала в аэропорту «Пулково». Спецавтомобиль, доставляющий питание на борт, с частью фасада здания терминала. Как сообщила пресс-служба аэропорта, это была ошибка водителя, работающего по контракту, заключалась в том, что он не учел размеры транспортного средства.
— В результате инцидента повреждена часть фасада здания терминала, однако работа аэропорта не нарушена, и никто не пострадал, — заверили в пресс-службе аэропорта. В «Пулково» также рассказали, что ранее распространяемая информация о столкновении с трапом не соответствует действительности.
Напомним, ранее систему регистрации пассажиров по биометрии испытали в аэропорту «Пулково». Теперь путешественники смогут регистрироваться по биометрическим данным — это не только упростит предполетные процедуры, но и сэкономит время.