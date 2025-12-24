Грузовик повредил обшивку здания терминала в Пулково

Грузовик повредил обшивку здания терминала в аэропорту «Пулково». Спецавтомобиль, доставляющий питание на борт, с частью фасада здания терминала. Как сообщила пресс-служба аэропорта, это была ошибка водителя, работающего по контракту, заключалась в том, что он не учел размеры транспортного средства.