В Башкирии декабрьские детские пособия придут до Нового года

В пресс-службе отделения СФР по РБ также уточнили, что все эти выплаты начисляются в текущем месяце за предыдущий. Поэтому родителям, получившим деньги за декабрь до Нового года, следующая выплата за январь поступит уже в феврале 2026 года, в соответствии со стандартным графиком.