В Башкирии декабрьские детские пособия придут до Нового года

Отделение Социального фонда России по Башкирии объявило о досрочной выплате ежемесячных пособий за декабрь 2025 года. Причиной изменения обычного графика стали предстоящие новогодние праздники, из-за которых январские выплаты пришлись бы на нерабочие дни.
Подавляющее большинство выплат жители республики получат уже в четверг, 25 декабря. В этот день на счета в банках поступят средства по нескольким видам пособий:
— единое пособие для беременных женщин и на детей в возрасте до 17 лет;
— пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей;
— ежемесячная выплата на первого ребенка до трех лет;
— пособие на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву.
В этот же день, 25 декабря, досрочно будут перечислены и выплаты работающим родителям, которые получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.
Выплаты семьям, которые используют средства материнского капитала на ребенка до трех лет, запланированы на следующий день, пятницу 26 декабря.
Для тех, кто предпочитает получать деньги через отделения «Почты России», сроки останутся прежними и будут зависеть от местного графика работы почтовых отделений.
В пресс-службе отделения СФР по РБ также уточнили, что все эти выплаты начисляются в текущем месяце за предыдущий. Поэтому родителям, получившим деньги за декабрь до Нового года, следующая выплата за январь поступит уже в феврале 2026 года, в соответствии со стандартным графиком.
