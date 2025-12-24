Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тюменской области ФСБ предотвратила взрыв на нефтепроводе «Транснефти»

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Сотрудниками органов госбезопасности в Тюменской области предотвращена диверсия на диспетчерской станции магистрального нефтепровода «Транснефти», сообщает ЦОС ФСБ РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Тюменской области пресечена противоправная деятельность участника одной из запрещенных в России украинских террористических организаций, гражданина РФ, уроженца Винницкой области Украины, который по заданию спецслужб киевского режима готовил диверсионно-террористический акт на одном из предприятий критической инфраструктуры региона. С этой целью злоумышленник подобрал в качестве объекта посягательства диспетчерскую станцию магистрального нефтепровода ПАО “Транснефть”, — говорится в сообщении.