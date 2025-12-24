В Тюменской области ФСБ предотвратила взрыв на нефтепроводе «Транснефти»

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Тюменской области пресечена противоправная деятельность участника одной из запрещенных в России украинских террористических организаций, гражданина РФ, уроженца Винницкой области Украины, который по заданию спецслужб киевского режима готовил диверсионно-террористический акт на одном из предприятий критической инфраструктуры региона. С этой целью злоумышленник подобрал в качестве объекта посягательства диспетчерскую станцию магистрального нефтепровода ПАО “Транснефть”, — говорится в сообщении.