Госэкспертиза одобрила проект обновления Уфимского цирка

Проект долгожданной реконструкции здания Уфимского государственного цирка получил официальное одобрение. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проектной документации на работы.
Согласно материалам, которые оказались у агентства «Башинформ», разработкой проекта занималось ООО «Генпроект». Застройщиком по объекту назначена публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства».
Уфимский цирк был закрыт для посещения еще в 2017 году после того, как здание признали аварийным. Власти Башкирии за свой счет подготовили проект его восстановления и неоднократно обращались с просьбой передать объект в собственность региона. Вопрос реконструкции цирка был поднят во время встречи главы Башкирии Радия Хабирова с президентом России Владимиром Путиным, где Хабиров просил оказать содействие в решении этой проблемы.
