Госэкспертиза одобрила проект обновления Уфимского цирка

Уфимский цирк был закрыт для посещения еще в 2017 году после того, как здание признали аварийным. Власти Башкирии за свой счет подготовили проект его восстановления и неоднократно обращались с просьбой передать объект в собственность региона. Вопрос реконструкции цирка был поднят во время встречи главы Башкирии Радия Хабирова с президентом России Владимиром Путиным, где Хабиров просил оказать содействие в решении этой проблемы.