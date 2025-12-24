На путях самарской Безымянки поезд насмерть сбил женщину

Следователи Центрального МСУТ СК организовали доследственную проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Впрочем, не исключено, что вина за инцидент лежит на самой погибшей. По данным дела, она перебегала рельсы в неположенном месте. После удара грузовым составом он получила травмы не совместимые с жизнью.