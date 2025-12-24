На путях самарской Безымянки поезд насмерть сбил женщину

На железнодорожных путях около станции «Безымянка» в черте Самары 24 декабря произошла трагедия. Погибла женщина.
Следователи Центрального МСУТ СК организовали доследственную проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Впрочем, не исключено, что вина за инцидент лежит на самой погибшей. По данным дела, она перебегала рельсы в неположенном месте. После удара грузовым составом он получила травмы не совместимые с жизнью.
«Напоминаем гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности на железнодорожном транспорте. Основными причинами травмирования граждан на железной дороге являются незнание и нарушение правил безопасности, нахождение на железнодорожных путях в запрещенных местах, неоправданная спешка, использование гаджетов, нежелание пользоваться переходными мостами и настилами», — предупреждают следователи.
Смертельные происшествия на железной дороге случаются и с автомобилями. Чаще всего на переездах.