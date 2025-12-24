В Татарстане передали в суд дело об убийствах проституток

Следствием установлено, что в 2019 году она и организаторы преступного бизнеса убили 17-летнюю девушку, ранее вовлеченную в проституцию. Ее обманом вывезли в Верхнеуслонский район Татарстана, опоили и задушили, после чего тело расчленили и спрятали в лесу. Также в 2020 году участники группы убили еще одну проститутку в Казани и похитили ее двухлетнего ребенка.