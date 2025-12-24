Мэр Уфы потребовал наказать управляющие компании за плохую уборку снега

Уфимская мэрия назвала управляющие компании, которые регулярно не справляются со своими обязанностями по содержанию домов. Как сообщил начальник городского управления по обеспечению жизнедеятельности Антон Тристан, ООО «РДК» (Кировский район), ООО «Уфажилком» (Ленинский район), ООО «УО Спектр» и ЖЭУ № 66 (Калининский район) неоднократно получали предупреждения. В их адрес звучали замечания как по несвоевременной подготовке к осенне-зимнему периоду, так и по некачественной текущей уборке снега.
Мэр города Ратмир Мавлиев, комментируя ситуацию, потребовал принять решительные меры в отношении этих организаций. Он отметил, что нарушения со стороны данных УК носят постоянный, системный характер: начиная со срыва подготовки к зиме и заканчивая плохой уборкой снега сейчас. Мэр заявил, что пора прекратить бесконечно делать им замечания и перейти к конкретным действиям.
Мавлиев дал поручение подготовить и направить официальные обращения в Государственную жилищную инспекцию и правоохранительные органы для проведения проверок и привлечения виновных к ответственности. Он подчеркнул, что городская администрация не может постоянно «водить их за ручку», и если управляющие компании не прислушиваются к требованиям, необходимо действовать через контролирующие и надзорные ведомства.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.