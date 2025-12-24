Ричмонд
Минчанка выстрелила из пистолета своего возлюбленного в стекло троллейбуса

Минчанка выстрелила из пневматического пистолета в стекло троллейбуса — что было дальше.

Источник: Комсомольская правда

Минчанка выстрелила из пистолета своего возлюбленного в стекло троллейбуса. Подробности рассказали в телеграм-канале ГУВД Мингорисполкома.

«Минчанка “проверяла” пистолет возлюбленного и повредила стекло троллейбуса: возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

В милицию по номеру «102» позвонил сотрудник троллейбусного парка. Он сообщил о повреждении транспорта. Сумма причиненного ущерба оказалась более 700 рублей. Сотрудниками Партизанского РУВД по подозрению в совершении хулиганских действий была задержана 23-летняя жительница Минска.

Удалось установить, что минчанка вместо со своим молодым человеком, который недавно купил пневматический пистолет, пошла в лесопарковую зону, расположенную рядом с троллейбусным парком. Она хотела пострелять по мишеням.

«Минчанка решила проверить дальность полета пули и, не убедившись в безопасности своих действий, произвела выстрел в направлении проезжающего троллейбуса. В результате было повреждено боковое стекло транспорта», — привели подробности в милиции.

В отношении фигурантки было заведено уголовное дело за хулиганство.