В центре Москвы горит цветочный склад

«Загорание произошло по адресу: ЦАО, Водопроводный переулок, д. 2, стр. 5. Происходит загорание деревянных конструкций в одноэтажном складском здании», — сказали в МЧС.
В оперативных службах уточнили, что площадь возгорания составляет 180 кв. м. Предварительно, горит цветочный склад. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.
В столичном департаменте транспорта также добавили, что в связи с произошедшим перекрыто движение по Водопроводному переулку, на месте работают оперативные службы города.
Позже в ведомстве сообщили, что пожар локализован.
Установление причин пожара взяла на контроль Мещанская межрайонная прокуратура.