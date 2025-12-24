Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Москвы горит цветочный склад

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел на складе в центре Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

«Загорание произошло по адресу: ЦАО, Водопроводный переулок, д. 2, стр. 5. Происходит загорание деревянных конструкций в одноэтажном складском здании», — сказали в МЧС.

В оперативных службах уточнили, что площадь возгорания составляет 180 кв. м. Предварительно, горит цветочный склад. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

В столичном департаменте транспорта также добавили, что в связи с произошедшим перекрыто движение по Водопроводному переулку, на месте работают оперативные службы города.

Позже в ведомстве сообщили, что пожар локализован.

Установление причин пожара взяла на контроль Мещанская межрайонная прокуратура.