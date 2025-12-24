Суд в Ростове-на-Дону осудил сына и мать за теракты в ДНР

Следствие установило, что в 2018 году гражданин Украины вступил в террористическое сообщество, созданное сотрудниками главного управления разведки минобороны Украины для совершения терактов на территории Донецкой Народной Республики. В декабре того же года Зайцев прошел обучение по обращению с взрывчаткой, а после получил компоненты для бомбы и хранил в своем доме.