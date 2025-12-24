Волгоградец обчистил пункт выдачи заказов на 260 тысяч рублей

В Ворошиловском районе Волгограда раскрыли дерзкое хищение из пункта выдачи заказов известного маркетплейса. Молодой человек провернул хитрую схему, чтобы завладеть дорогими товарами, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.
20-летний парень пришел в пункт выдачи, чтобы забрать свой заказ — золотые украшения и одежду. Он сделал вид, что оплачивает покупку картой, но на счету не было денег. Как только сотрудник передал ему товары на сумму 260 тысяч рублей, мошенник скрылся.
Владелица пункта, 48-летняя предприниматель, обратилась в полицию. Оперативники быстро установили личность подозреваемого. Им оказался волгоградец, который уже был неоднократно судим за кражи и разбой.
На допросе молодой человек признал свою вину. Украденные украшения и одежду он успел продать. Теперь в отношении него возбудили уголовное дело за мошенничество в крупном размере. За это преступление ему грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый задержан, расследование продолжается.