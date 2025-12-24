Волгоградец обчистил пункт выдачи заказов на 260 тысяч рублей

На допросе молодой человек признал свою вину. Украденные украшения и одежду он успел продать. Теперь в отношении него возбудили уголовное дело за мошенничество в крупном размере. За это преступление ему грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый задержан, расследование продолжается.