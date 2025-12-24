Чиновницу из Омской области садят за взятку в размере 800 тысяч рублей

Районным судом оглашен приговор бывшему руководителю «Областной станции по борьбе с болезнями животных по Марьяновскому району» Светлане Кудря. Чиновнице назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет и штраф — в размере 1 000 000 рублей.
Марьяновским районным судом Омской области завершено рассмотрение уголовного дела по обвинению бывшего руководителя БУ ОО «Областная станция по борьбе с болезнями животных по Марьяновскому району» Светланы Кудря. Суд установил, что подсудимая получила от руководителей двух сельскохозяйственных предприятий взятку в виде денег, а также в виде незаконного оказания услуг имущественного характера на общую сумму 810 000 рублей.
Решением суда Светлана Кудря признана виновной в совершении двух эпизодов преступлений. По совокупности ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в доход государства в размере 1 000 000 рублей. Также решением суда постановлено конфисковать у осужденной и обратить в собственность государства денежные средства в размере 810 000 рублей.