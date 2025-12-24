Пенсионерка из Башкирии получила срок за издевательства над семьей и удар по беременной дочери

Напомним, история этой семьи началась несколько лет назад, когда женщина сама пригласила свою дочь вместе с мужем и тремя детьми переехать к ней в село Камышлы, переписав на них земельный участок. Однако со временем ее поведение резко изменилось: женщина пристрастилась к алкоголю, и жизнь родных превратилась в кошмар. По словам пострадавших, пенсионерка регулярно устраивала скандалы, нападала на дочь и зятя, била посуду и окна, угрожала им ножом. Внуки жаловались, что бабушка пыталась их душить.