Пенсионерка из Башкирии получила срок за издевательства над семьей и удар по беременной дочери

В Башкирии пенсионерка наказана за жестокость к дочери и внукам.

Источник: Комсомольская правда

В Уфимском районе Башкирии пенсионерка, обвинявшаяся в жестоком обращении с собственной семьей, была приговорена к 3,5 годам лишения свободы. Ей также назначили штраф в размере 100 тысяч рублей за издевательства над внуком. Свою вину женщина так и не признала.

Напомним, история этой семьи началась несколько лет назад, когда женщина сама пригласила свою дочь вместе с мужем и тремя детьми переехать к ней в село Камышлы, переписав на них земельный участок. Однако со временем ее поведение резко изменилось: женщина пристрастилась к алкоголю, и жизнь родных превратилась в кошмар. По словам пострадавших, пенсионерка регулярно устраивала скандалы, нападала на дочь и зятя, била посуду и окна, угрожала им ножом. Внуки жаловались, что бабушка пыталась их душить.

Последний инцидент, который и привел к уголовному делу, произошел из-за денег. Пенсионерка решила, что дочь тайно продала часть земли соседям за 32 тысячи рублей. В приступе ярости она ударила беременную Ирину, находившуюся на седьмом месяце, в живот. Потерпевшую экстренно госпитализировали, и врачам пришлось в течение недели бороться за жизнь будущего ребенка, чтобы спасти и мать, и плод.

Несмотря на произошедшее, женщина какое-то время продолжала жить с матерью, но в итоге все же решилась обратиться с заявлением в полицию. В результате расследования суд вынес обвинительный приговор, передает Mash Batash.

