Судебные приставы в Башкирии изъяли автомобиль за долг в полмиллиона рублей

Житель Белокатайского района лишился машины из-за непогашенного кредита.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии судебные приставы арестовали и изъяли автомобиль у жителя Белокатайского района. Причиной стали его доли перед кредитором, которые превысили сумму в 500 тысяч рублей.

Как сообщили в ГУ ФССП России по РБ, мужчина сначала исправно вносил платежи по кредиту, однако со временем перестал выполнять свои обязательства. Это вынудило представителя банка обратиться в суд с иском о взыскании задолженности.

После получения судебного решения приставы возбудили исполнительное производство и уведомили должника о необходимости погасить долг. Однако никаких действий со стороны гражданина для расчета с кредитором не последовало. К моменту принудительных мер общая сумма долга составляла уже более пятисот тысяч рублей.

Сотрудник службы установил местонахождение принадлежащего мужчине автомобиля марки Lada XRAY. В присутствии владельца на месте был составлен официальный акт описи и наложен арест на транспортное средство. В дальнейшем машина была изъята и передана на организованную реализацию для погашения образовавшейся задолженности.

